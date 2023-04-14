Жительницу Коми обманули мошенники на 225 тысяч рублей

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58-летняя ухтинка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве и рассказала, что лишилась крупной суммы денег. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Ухте.

На телефон заявительницы поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей портала "Госуслуги". Звонившая рассказала, что в личном кабинете женщины была подана заявка на смену пароля, и уточнила, подавала ли она ее.

«Получив отрицательный ответ, незнакомка перевела потерпевшую на сотрудника безопасности банка, который пояснил, что данными завладели мошенники и пытаются оформить кредит. Для предотвращения манипуляций злоумышленник рекомендовал пенсионерке скачать на телефон приложение и перевести сбережения на "безопасный счёт". Доверившись звонившему, женщина установила программное обеспечение и предоставила код и пароль для входа в приложение. После чего аферист оформил кредит на сумму более 550 тысяч рублей. Часть кредитных средств, более 225 тысяч рублей, лжесотрудник перевёл на свой счёт», - рассказали в пресс-службе МВД.

Через некоторое время женщине снова позвонил "представитель банка" и сообщил, что операцию не удается провести и необходимо обратиться в отделение банка и перечислить оставшиеся денежные средства на указанный счет.

По указаниям мошенников она отправилась в офис одного из банков, где внесла деньги на счет, чтобы осуществить перевод. Операционист заметила ее обеспокоенность и обратилась к ней. После уточняющих вопросов она поняла, что пенсионерка попалась на уловку мошенников, и убедила ее не совершать никаких финансовых операций. Банковский работник незамедлительно вызвала сотрудников полиции.

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