Тимофей Морев возглавил оперативный отдел МВД по Коми

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Оперативный отдел МВД по Коми возглавил Тимофей Морев. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Его кандидатуру личностному составу представил Андрей Сицкий. Ранее Морев занимал пост заместителя начальника УНК МВД по РК.

Справка

Морев Тимофей Юрьевич родился 16 октября 1980 года в Липецке. В 2006 году окончил ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет МВД России" по специальности "Правоохранительная деятельность", квалификация- юрист.

С августа 2000 года проходил службу в должности оперуполномоченного группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков КМ ОВД Эжвинского района г. Сыктывкара.

С 2003 по 2008 - старший оперуполномоченный по особо важным делам 3 отдела оперативной службы Управления Госнаркоконтроля России по Республике Коми.

С 2008 по 2016 - занимал различные должности в Управлении ФСКН России по Республике Коми.

С 2016 по 2023 - занимал руководящие должности в Управлении по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Коми.

Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" III, II, I степеней.

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