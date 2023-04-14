В Коми двое мужчин угрожали администратору бара

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми
В Ухте двое мужчин угрожали администратору увеселительного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Коми.
В одном из увеселительных заведений сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что двое посетителей устроили скандал с администратором. Более того, дебоширы угрожали ему расправой. Росгвардейцы задержали мужчин 1987 и 1989 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.
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