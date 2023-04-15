В Коми отремонтируют три больницы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Коми планируют отремонтировать больницы Усинска, Сторожевска и Жешарта. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Ремонт проведут в рамках национального проекта «Здравоохранение».
– В нем участвуют Сторожевская больница Корткеросского района, Жешартская больница Усть-Вымского района и Усинская районная больница, – говорится в сообщении.
Самый масштабный ремонт пройдет в Усинске. В больнице отремонтируют крыльцо, пандус, тамбур, фасад, кабинеты амбулаторного приема, регистратуру, гардероб и помещения под Call-центр. Кроме того, в медучреждении обустроят санузел, удобный для маломобильных пациентов.
В Жешарте отремонтируют кабинеты терапевтов, а в Сторожевской больнице – регистратуру, картохранилище и помещения под Call-центр. Контракты на проведение всех этих работ планируют заключить в июне.
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