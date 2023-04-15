В Коми СК заинтересовался домом, где с потолка льются нечистоты

Фото: ОНФ

Следственный комитет проводит проверку информации о доме в Сыктывдинском районе, где с потолка льются нечистоты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, Выльгорте пожилым супругам Фукаловым приходится постоянно протирать хлоркой уборную от потоков нечистот, льющихся со второго этажа. Супружеская пара проживает в доме №15 по улице Рабочей, который был признан аварийным в 2017 году, однако расселять людей никто не спешит. Пенсионеры вынуждены ходить в туалет с зонтиком из-за льющихся сверху нечистот.

В СК отметили, что из-за протекания канализационной трубы межэтажное перекрытие пришло в негодность. Состояние туалетной комнаты не соответствует требованиям. Ведомство проводит проверку.

– Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных лиц, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нет печки, нечистоты не вывозят»

В Сыктывкаре инвалид, требующий постоянного ухода, оказался брошен в аварийном жилье (подробности)