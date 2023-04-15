В Коми в СИЗО пытались передать деньги в письмах

Фото: пресс-служба управления ФСИН по Коми

В Воркуте и Сосногорске в СИЗО пытались передать деньги в письмах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Коми.

Так, в СИЗО №3 при вскрытии письма сотрудники обнаружили тысячу рублей. Похожая ситуация произошла в СИЗО №2. Там в письме обнаружили 3 тысячи рублей. В управлении ФСИН подчеркнули, что осужденным запрещено иметь при себе деньги и получать их в посылках. В отношении обоих получателей писем завели административные дела. Согласно законодательству, им грозят штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

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