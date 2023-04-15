Анна МАКАРОВА

В Сыктывкаре задержали очередного курьера мошенников, обокравшего двух пенсионерок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

96-летней сыктывкарке позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник заявил, что дочь горожанки стала виновницей ДТП. За то, чтобы прекратить уголовное дело, он потребовал 220 тысяч рублей. Женщина отдала деньги курьеру.

Кроме того, жертвой аналогичного мошенничества стала 79-летняя женщина. Она отдала курьеру 103 тысячи рублей.

Полицейские задержали участника мошеннической схемы. Им оказался 30-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что ссылку на Telegram-канал одного из аферистов ему дал друг. Далее петербуржец согласился сотрудничать с мошенниками за плату.

– Его задача заключалась в том, чтобы, представляясь сотрудником силовых структур, забирать у пенсионеров деньги по указанным адресам, – отметили в МВД.

В хостеле, где жил курьер, изъяли более 100 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей, спрятанные в книге, которые он забрал себе в качестве вознаграждения за «работу». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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