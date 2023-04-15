В Коми женщине заплатят 22 тысячи рублей за падение на тротуаре

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С администрации Емвы в пользу местной жительницы взыскали компенсацию морального вреда, причиненного в результате падения на тротуаре, не обработанным противоголедными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В ноябре женщина шла по тротуару на улице Дзержинского. Возле дома №110 она упала и ударила головой. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Женщину лечили в больницы

– Жительница Емвы обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда, расходов на лечение и расходов по уплате государственной пошлины, – говорится в сообщении.

В общей сложности с администрации взыскали 22 188,5 рубля.

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