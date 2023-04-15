В Коми три компании обанкротились с начала 2023 года

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала 2023 года в Коми три компании стали банкротами. Об этом сообщает «Федресурс».

В первом квартале 2023 года в Коми опубликовали три сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юридическим лиц. За аналогичный период прошлого года таких сообщений насчитывалось 10. За год количество банкротств уменьшилось на 70%. Всего за 2022 год в Коми обанкротились 40 юридических лиц. Республика заняла 63-е место в России по количеству обанкротившихся компаний. Лидерами списка стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург.

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