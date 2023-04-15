В Сыктывкаре шестой день ищут 43-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшего Глуховского Андрея Николаевича 1979 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 43-летний мужчина живет в Эжвинском районе. Сыктывкарец пропал еще 10 апреля. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Рост пропавшего – 176 сантиметров, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и светло-карими глазами. Житель столицы Коми был одет в черную жилетку, темно-синюю кофту, темно-синие джинсы, шапку такого же цвета, а также в темно-серые кроссовки.

Тех, кому известно местонахождение сыктывкарца, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112, 8 (904) 224-32-80.

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