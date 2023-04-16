В Коми ввели новый праздник

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Коми появился новый официальный праздник – День коми языка и письменности. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В регионе с 1992 года каждое третье воскресенье мая отмечают День коми письменности. Однако представители движения «Коми войтыр» считают, что нужно установить День коми языка. Этот вопрос общественники поднимали регулярно. Инициативу поддержал глава Коми Владимир Уйба. Своим указом он установил День коми языка и письменности. Этот праздник будет отмечаться каждое третье воскресенье мая. Уточняется, что нерабочим этот день не будет.

– Цель введения праздника - сохранение и поддержка коми языка как государственного языка Республики Коми, развития письменной культуры и культуры речи, популяризации историко-культурного наследия региона, – сообщили в пресс-службе главы республики.

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