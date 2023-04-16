В Сыктывкаре пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 апреля, в Сыктывкаре Chevrolet Lanos с пьяным водителем врезался в ограждение, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около восьми утра. Пьяный молодой человек ехал за рулем Lanos по автодороге Сыктывкар – Ухта в стороны Эжвинского района. На 23-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка выехала на встречную полосу, а потом врезалась в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб брови. У пассажира 2000 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Кроме того, девушка 2004 года рождения получила ушиб правого колена и травмы головы. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водитель никогда не получал прав.

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Жертвами стали четыре человека (подробности)