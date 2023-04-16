В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в микроавтобус

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 апреля, в Сыктывкаре Mazda 3 врезалась в микроавтобус Ford Transit, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18.10. Пьяный 41-летний мужчина ехал за рулем Mazda по улице Лесной. Напротив дома №33 в СНТ «Ивушки» водитель не справился с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в микроавтобус, который стоял на обочине.

В результате ДТП пострадал водитель Mazda. Он получил ссадину лба, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Водителя Mazda лишили прав в 2022 году. На мужчину завели уголовное дело. Его машину эвакуировали на спецстоянку.

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