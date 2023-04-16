В Сыктывкаре УАЗ врезался в Mitsubishi: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 15 апреля, в Сыктывкаре столкнулись УАЗ «Патриот» и Mitsubishi ASX, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.49 в микрорайоне Орбита. 47-летний мужчина ехал за рулем УАЗа по улице Петрозаводской. Напротив дома №21 водитель не учел дистанцию и врезался в попутный Mitsubishi. Судя по фото, столкновение произошло на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадал 67-летний водитель иномарки. Он получил ушиб шеи. Госпитализация мужчине не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в микроавтобус

Аварии пострадал один человек (подробности)