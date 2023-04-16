В Коми пьяный мужчина угнал машину и попал под суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вуктыле местного жителя признали виновным в угоне и управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В январе пьяный вуктылец залез в чужой автомобиль в дачном товариществе. Злоумышленник завел машину и доехал до Вуктыла. Там его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина вновь отказался пройти освидетельствование, и на него завели уголовное дело.

Владелец машины заявил ходатайство о прекращении дела об угоне. Однако суд не нашел для этого оснований. В итоге вуктыльца приговорили к году и месяцу ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми угнал авто, устроил ДТП и вернул машину обратно

Злоумышленника задержали (подробности)