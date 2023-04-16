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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 15:21

В Коми у пьяного водителя отобрали «Ладу»

Ему также назначили обязательные работы
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Усть-Куломского района признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. 3 января он вновь сел за руль нетрезвым. Авто остановили полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Фигурант полностью признал свою вину. Суд назначил жителю Коми 200 часов обязательных работ. Кроме того, у него конфисковали ВАЗ-212140.

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