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НовостиПроисшествия16 апреля 2023 17:09

Пьяный житель Коми нашел чужую карту и потратил оттуда 2805 рублей

Его приговорили к году лишения свободы условно
Источник:kp.ru
Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Княжпогостский районный суд признал жителя Емвы виновным в краже 2805 рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В декабре пьяный мужчина зашел в квартиру спящего знакомого. Злоумышленник заметил на полу в одной из комнат банковскую карту, принадлежащую другому человеку, и взял ее себе. Далее житель Коми расплачивался ей в кафе и магазинах. В общей сложности мужчина потратил 2 805 рублей. После этого злоумышленник выкинул карту. Далее он вернул владельцу 2 тысячи рублей. Мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

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