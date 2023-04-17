В Коми в обращение поступили пятирублевые купюры

Фото: Соцсети.

В Коми в обращение начали поступать 5-рублевые купюры. Как сообщили в соцсетях жители республики, в магазинах ими уже дают сдачу.

В конце 2022 года стало известно, что Банк России возобновляет печать купюр номиналом 5 и 10 рублей. Данные банкноты выпускали только в 1997 году и возобновить их печать было непросто.

В настоящее время купюры покрываются специальным защитным лаком. Данная манипуляция позволит увеличить срок службы новых банкнот.

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