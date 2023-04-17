Не рассчитал с выпивкой: сыктывкарца погубила тяга к алкоголю

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Сыктывкаре произошла трагедия - алкоголь стал причиной смерти 34-летнего мужчины.

Трагедия произошла в ночь на первое марта на улице Станционной в заброшенном доме. Там трое приятелей устроили застолье со спиртными напитками, где и уснули.

К сожалению, на утро один из мужчин не проснулся. Как сообщили медики, он не рассчитал с выпивкой, в результате чего наступила смерть от отравления алкоголем.

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