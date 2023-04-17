Жители Коми решают, выпустить ли на волю спасенного дикого гуся

Фото: скриншот видеосюжета на телеканале «Коми гор».

Жители Усть-Куломского района решают, выпустить ли на волю спасенного дикого гуся. Об этом сообщает телеканал «Коми гор».

В октябре в деревне Модлапол люди спасли дикого гуся, которому не хватило сил улететь на юг. Замерзшая птица села прямо во дворе дома. Ее назвали Гулей. Семья, которая приютила гуся, заказывает ему специальную еду. Питомца кормят фруктами и овощами. Гусь гуляет каждый день на привязи. Сейчас семья решает, выпускать ли его на волю. Жители деревни опасаются, что птица привыкла к жизни в домашних условиях и теперь не сможет найти еду самостоятельно.

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