Был пьян: сыктывкарец потушил «Вечный огонь» лимонадом

Фото: ОНФ Коми.

Вчера, 16 апреля, суд избрал меру пресечения сыктывкарцу, который потушил лимонадом «Вечный огонь». Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.

Вопиющий случай произошел 12 апреля. Пьяный мужчина, находясь на мемориале «Вечная Слава», вылил содержимое бутылки с лимонадом на пламя, в результате чего потушил его.

- При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, по мнению суда, не сможет являться надежной гарантией правомерного и надлежащего поведения обвиняемого и обеспечить интересы правосудия при расследовании уголовного дела, - поясняется в пресс-релизе Сыктывкарского горсуда.

Постановление в законную силу не вступило. Предварительное расследование ведет следственный отдел по Сыктывкару СУ СК России по Коми.

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