Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 апреля 2023 7:05

Был пьян: сыктывкарец потушил «Вечный огонь» лимонадом

В Сыктывкаре мужчина оскверненил мемориал «Вечная Слава»
Источник:kp.ru
Фото: ОНФ Коми.

Фото: ОНФ Коми.

Вчера, 16 апреля, суд избрал меру пресечения сыктывкарцу, который потушил лимонадом «Вечный огонь». Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.

Вопиющий случай произошел 12 апреля. Пьяный мужчина, находясь на мемориале «Вечная Слава», вылил содержимое бутылки с лимонадом на пламя, в результате чего потушил его.

- При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого и обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, по мнению суда, не сможет являться надежной гарантией правомерного и надлежащего поведения обвиняемого и обеспечить интересы правосудия при расследовании уголовного дела, - поясняется в пресс-релизе Сыктывкарского горсуда.

Постановление в законную силу не вступило. Предварительное расследование ведет следственный отдел по Сыктывкару СУ СК России по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одной из школ Сыктывкара произошла вспышка заболевания (подробнее)