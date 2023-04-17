В Коми назвали сферы с самыми высокими и низкими зарплатами

Фото: Татьяна Коркина

Самую высокую зарплату в Коми предлагают специалистам в сфере добычи сырья, а самую низкую – в сфере развлечений. Об этом сообщает портал hh.ru.

Специалисты проанализировали более 4 тысяч вакансий, открытых в Коми. Выяснилось, что наибольшие зарплаты предлагают в сфере добычи сырья – 117 400 рублей.

– Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Строительство» – 95 500 рублей, «Рабочий персонал» – 91 700 рублей, «Транспорт и логистика» – 89 400 рублей, а также «Высший менеджмент» – 84 700 рублей, – говорится в сообщении.

Меньше всего в Коми зарабатывают в сфере искусства и масс-медиа. Соискателям предлагают в среднем 34 400 рублей в месяц. Домашний персонал получает 35 400 рублей, а работники сферы туризма – 36 400. В целом средняя предлагаемая зарплата в Коми составляет около 60 тысяч рублей. Это на 1800 рублей больше, чем в среднем по России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми заняла четвертое место в СЗФО по размеру зарплат

В среднем в республике получают 70 552 рубля (подробности)