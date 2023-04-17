Пожилая жительница Сыктывкара отдала мошеннику 200 тысяч рублей

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА.

71-летняя пенсионерка из Сыктывкара обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На телефон пенсионерки поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он заявил, что ей полагается компенсация в размере 450 тысяч рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо внести 13,5 тысяч рублей. Доверчивая женщина сделала все, как просил незнакомец.

В последующие два дня мужчина поддерживал с пенсионеркой связь и якобы для «страховки» требовал переводить определённые суммы. В общей сложности за три дня сыктывкарка перевела на указанные счета свыше 200 тысяч рублей.

В очередной раз созвонившись с пенсионеркой злоумышленник попросил перевести еще 110 тысяч рублей. Веря собеседнику, женщина отправилась в салон связи и приступила к переводу денег через банкомат. Сотрудник компании заметил взволнованную посетительницу с тетрадкой в руках, где были прописаны указания телефонного мошенника «не вести разговор с сотрудником банка». После предложения помощи и уточняющих вопросов, консультант салона понял, что пенсионерка действует по указанию мошенников и убедил ее не переводить деньги на указанный счет.

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