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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 7:32

В Коми водитель без прав устроил ДТП и сам же пострадал

Его автомобиль оказался в кювете
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 16 апреля, под Сосногорском Kia Spectra попал в кювет, в результате чего пострадал водитель без прав. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22.45. 30-летний мужчина без прав ехал за рулем Kia по трассе Ухта - Троицко-Печорск. На 110-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого машина съехала с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил перелом носа и рваную рану лица. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Водителя 34 раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД, из них дважды – за последний год.

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