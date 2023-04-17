Осудили не тех: эжвинский насильник и убийца отправился в тюрьму спустя 16 лет

Фото: Нина ЮШКОВА.

Эжвинский районный суд вынес приговор опасному рецидивисту за изнасилование и убийство 76-летней женщины 16 лет назад.

14 мая 2007 года за зданием администрации Эжвы в лесополосе было обнаружено тело женщины. Со слов соседей по даче, последний раз ее видели 9 мая. В тот день она, закрыв дачный домик, пошла на автобусную остановку. Ее путь пролегал через лесок, где спустя 5 дней и нашли ее труп.

В 2008 году по ошибке осудили пятерых человек. Трое подростков и двое взрослых мужчин были приговорены на сроки от 7 до 22 лет тюрюмы. Год назад невинно осужденных отпустили на свободу, двое уже успели отсидеть по 15 лет.

В марте прошлого года злоумышленнику предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки. В пятницу, 14 апреля, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

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