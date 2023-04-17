В Сыктывкаре продолжают искать 72-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре продолжаются поиски 72-летней Валентины Поповой (Змываловой), пропавшей без вести 11 апреля. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, в поисках пожилой женщины задействованы полицейские, родные и волонтеры. На сегодняшний день проделана большая работа, однако нет ни одного достоверного свидетельства о пропавшей. Волонтеры посят всех, кто проезжал 11 апреля с 16 до 18 часов в районе улицы Советской города Сыктывкара, проверить, сохранились ли записи с видеорегистраторов, и по возможности предоставить их инфоргам поиска для детального изучения.

Приметы: рост около 160 см, телосложение нормальное, светло-серые глаза, волосы темно-русые с проседью. В день пропажи на пенсионерке была розовая или джинсовая куртка, бордовые сапоги.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» организовал активный выезд на поиски пропавшей в Сыктывкаре пенсионерки Валентины Поповой. Нужны волонтеры. Штаб начинает свою работу 17 апреля с 10 часов утра. Сбор назначен на Нювчимском шоссе на остановке автобуса №25.

Связаться с поисковиками можно по телефонам: 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 224 32 80, 8 (904) 101 06 25.

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