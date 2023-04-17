В Коми выявили более 138 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний

Фото: Нина ЮШКОВА.

С января по март в Коми зафиксировали 138 196 случаев паразитарных и инфекционных заболеваний. Это на 43,9% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения заболеваемости коронавирусом (в 11,7 раз) и ОРИ (24,3%) Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На 43,8% зафиксирован рост заболеваемости впервые выявленными активными формами туберкулеза. В текущем году показатели заболеваемости на 100 тысяч населения республики составили 5,69. В прошлом году данные показатели составляли 3,96.

Зарегистрировано снижение заболеваемости суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) – на 34,3 процента, в том числе ОКИ установленной этиологии – в 2,1 раз, из них ОКИ, вызванные вирусами – в 2,2 раза, из них вызванные ротавирусами – в 3,8 раза, ОКИ неустановленной этиологии – на 12,9 процента, ВИЧ-инфекцией – на 16,5 процента, пневмонией внебольничной – на 40 процентов, микроспорией – на 25 процентов. Пораженность педикулезом снизилась на 6,3 процента.

Вместе с тем, зарегистрирован рост заболеваемости ОКИ, вызванных вирусом Норволк, хроническими вирусными гепатитами – в 2,4 раза, скарлатиной – в шесть раз, ветряной оспой – на 10,5 процента.

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