В Коми 19-летний юноша и два подростка до смерти забили мужчину

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор двум 15-летним подросткам и их 19-летнему знакомому. Юношей обвиняли в гибели 49-летнего жителя села Визинга.

Трагедия произошла в ночь с 9 по 10 мая. Пьяная группа молодых людей жестоко избила мужчину, втрое старше них. Юноши были особенно жестоки: судмедэкспертиза показала, что у погибшего на теле не менее 50 следов от многочисленных ударов. Известно, что 19-летний участник избиения ударил мужчину деревянным поленом пот голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Все трое вину в суде признали и получили реальные сроки за убийство человека. Так, 19-летний парень осужден на семь лет строго режима, а подростки отправлены на три года в воспитательную колонию.

- Вину в содеянном молодые люди признали. Суд назначил 19-летнему молодому человеку наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его несовершеннолетним сообщникам – в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу, - заключили в республиканской прокуратуре.

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