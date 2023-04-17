Бросившая своего новорожденного сына 23-летняя жительница Коми избежала реального срока

Фото: МВД по Коми

В Сыктывкаре огласили приговор 23-летней уроженке Печоры, бросившей своего новорожденного сына в подъезде многоэтажки. Девушка побоялась своего парня, который пригрозил, что не впустит молодую мать домой вместе с ребенком.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мировой суд назначил ей пять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее экспертиза показала, что в момент преступления девушка находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, однако осознавала то, что делала.

Напомним, 12 февраля 2023 года девушка родила здорового ребенка, с которым вечером 16 февраля после выписки из перинатального центра на такси отправилась домой. Войти в подъезд с младенцем женщина не решилась, поскольку ее молодой человек запретил ей возвращаться домой с ребенком и требовал оставить его в больнице.

Свёрток с мальчиком женщина оставила в подъезде дома напротив, на лестничной площадке 4 этажа возле мусоропровода. После этого она вернулась к сожителю, которому сообщила, что написала отказ от ребенка и оставила его в роддоме.

Плач младенца услышал житель дома, который вызвал скорую помощь и полицию. Установить личность матери новорожденного не составило труда, и уже через несколько часов после случившегося она давала показания. В дальнейшем женщина написала официальный отказ от ребенка, после чего малыш был передан в органы опеки и попечительства.

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