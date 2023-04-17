Житель Коми лишился 8 млн рублей при попытке заработать денег

Фото: МВД по Коми.

53-летний житель Печоры обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина поделился, что в Интернете наткнулся на сайт, где решил попытать удачу и стал участником инвестпроекта. Через некоторое время с ним связался незнакомец и представился менеджером брокерской компании.

«Под руководством консультанта мужчина в течение месяца перечислял на указанные им счета свои сбережения и денежные средства, взятые в кредит. Потерпевший перевел мошенникам порядка 8 млн рублей из которых 4 млн - собственные накопления», - пояснили в пресс-службе МВД по Коми.

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