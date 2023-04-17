Сыктывкарец через суд добился приватизации жилья

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Прокуратура Сыктывкара в судебном порядке защитила право местного жителя на приватизацию жилья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2016 году между сыктывкарцем и администрацией был заключен договор социального найма жилья. В октябре 2022 года мужчина обратился к властям столицы Коми с заявлением о приватизации жилья. Однако горожанину отказались. В администрации объяснили такое решение тем, что мужчина не предоставил сведения о том, где он проживал с 2001 по 2012 год, а также было ли им использовано единоразовое право на приватизацию в указанный период.

Прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали признать за сыктывкарцем право на приватизацию жилья.

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