Каждый четвертый ученик из Сыктывкара признался в любви к школе

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В Сыктывкаре каждый четвертый ученик любит школу. Такого мнения придерживаются их родители. Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 42% опрошенных родителей признались, что их дети относятся к школе спокойно и без особого трепета, а вот каждый десятый ребенок учебное заведение обожает.

А вот четыре процента опрошенных заявили, что чада школу ненавидят.

— 42% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Почти каждый четвертый (22%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребенка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (17%) говорит, что дети не любят школу, а 4% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть, — говорится в опросе.

О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (12% и 9% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (22%).

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