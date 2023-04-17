В Сыктывкаре дети участников СВО получат бесплатные путевки в лагеря

Фото: Екатерина ГУСЕВА

В Сыктывкаре дети из семей участников специальной военной операции получат бесплатные путевки в детские лагеря. Соответствующие изменения в постановление об оздоровлении, труде и отдыха детей внес глава администрации Владимир Голдин.

Так, 10% бесплатных путевок в смену получат дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также юные сыктывкарцы из семей военнослужащих, в том числе участников СВО, и дети из семей, нуждающихся в поддержке. Еще 10% путевок в смену за 50% родительского взноса достанутся тубинфицированных детей, детей из многодетных семей, семей социального риска.

Уточняется, что речь идет о лагерях на базах образовательных организаций, подведомственных сыктывкарскому управлению образования.

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