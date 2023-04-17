Жители Коми стали жертвами финансовой пирамиды

Фото: Нина ЮШКОВА.

Правоохранители задержали в Татарстане банду из пяти человек. Злоумышленники обманули более 300 человек с помощью инвестиционной пирамиды. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сумма ущерба составила свыше 200 млн рублей.

Как заявила Ирина Волк, по предварительной версии, вкладчиков привлекали к участию в якобы финансовой высокодоходной деятельности. На деле же она работала как финансовая пирамида.

«Противоправная деятельность велась в период с мая 2020 года по август 2021 года. За это время более чем у 300 физических лиц фигуранты похитили свыше 200 миллионов рублей. Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. На сегодняшний день в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейскими задержаны пятеро участников группы», — приводит слова Ирины Волк слова портал «МВД Медиа».

Все они помещены под стражу, указала представитель ведомства, добавив, что двое предполагаемых организаторов пирамиды объявлены в международный розыск, еще трое — лидеры казанского филиала платформы — в федеральном розыске. Они также заочно заключены под стражу.

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