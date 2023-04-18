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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:50

В Коми подросток шантажировал и бил 13-летнего школьника

Суд вынес ему приговор
Источник:kp.ru

Фото: Нина ЮШКОВА

В Корткеросском районе 15-летний вымогатель шантажировал, бил и вымогал деньги у 13-летнего школьника на протяжении трёх с лишним месяцев.

О преступлении узнали сотрудники полиции во время очередного рейда. Вымогателю стало известно, что мальчик помладше начал курить и украл у своей бабушки деньги, после чего начал его шантажировать, избивать, толкать и вымогать карманные деньги. За все время он отобрал у него около четырёх тысяч рублей.

Свою вину агрессор не признал. Суд приговорил его к одному году условного лишения свободы.

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