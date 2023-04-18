В Коми посиделка сожителей закончилась больницей

Фото: Екатерина ЧЕРНУХА.

В полицию обратилась жительница поселка Койдин Койгородского района. Она рассказала, что гражданский супруг поднял на нее руку. Об инциденте рассказал телеканал «Юрган».

На место происшествия направились полицейские и скорая помощь. На полу оперативники обнаружили пятна крови. Сама заявительница сидела за столом и выпивала, а ее губа была синего цвета с кровяными подтеками. Она рассказала, что между ними произошел конфликт, в ходе которого разъяренный мужчина ударил ее кулаком в челюсть. В ответ она ударила его в глаз пепельницей.

У женщины выявили перелом челюсти. Сожители помирились, но избежать уголовного преследования им не удалось.

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