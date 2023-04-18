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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 7:18

«Хотел вернуть ее домой»: 37-летний сыктывкарец угрожал «взорвать» кафе

В Сыктывкаре 37-летний мужчина угрожал «взорвать» кафе
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 37-летний мужчина из-за ссор с возлюбленной стал фигурантом уголовного дела. Сыктывкарец позвонил в МВД и сообщил, что в одном из кафе на улице Морозова заложена бомба, однако взрывать заведение мужчина даже и не думал: таким способом он хотел вернуть домой сожительницу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пьяный мужчина отчаялся в попытках помириться с женщиной и решился на отчаянный шаг. Он узнал, что сожительница отдыхает в кафе и стал звонить ей, однако трубку женщина не брала. Разозлившись, сыктывкарец пошел на преступление.

Следственным управлением УМВД по г. Сыктывкару в отношении сыктывкарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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