Услышали хлопки: известны подробности пожара на Жешартском фанерном заводе

Фото: ГУ МЧС по Коми.
Стали известны подробности пожара на Жешартском фанерном заводе, который произошел в поселке Жешарт 17 апреля ближе к полуночи.
Как сообщает издание БНК, сначала сотрудники услышали хлопки, после чего почувствовали запах гари и срочно эвакуировались.
По предварительной версии, горели главный корпус, клеевой и лущильный цеха, прокат, а также кровля здания. По имеющимся неподтвержденным данным, пожар добрался и до здания, где находится бухгалтерия предприятия.
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