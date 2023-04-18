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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:57

Услышали хлопки: известны подробности пожара на Жешартском фанерном заводе

Появились подробности пожара на Жешартском фанерном заводе в Коми
Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС по Коми.

Фото: ГУ МЧС по Коми.

Стали известны подробности пожара на Жешартском фанерном заводе, который произошел в поселке Жешарт 17 апреля ближе к полуночи.

Как сообщает издание БНК, сначала сотрудники услышали хлопки, после чего почувствовали запах гари и срочно эвакуировались.

По предварительной версии, горели главный корпус, клеевой и лущильный цеха, прокат, а также кровля здания. По имеющимся неподтвержденным данным, пожар добрался и до здания, где находится бухгалтерия предприятия.

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