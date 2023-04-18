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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:58

Жители Коми стали активнее искать работу

Количество резюме выросло на 5%
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Коми стали активнее искать работу и подработки, количество новых резюме выросло на 5% за месяц. Об этом сообщает портал hh.ru.

За месяц люди, ищущие работу, разместили более 15 тысяч резюме. Это на 5% больше, чем в феврале, а также на 13% больше, чем в январе. По сравнению с прошлым годом количество резюме увеличилось на 1%. Часть людей ищут сезонную работу. Больше всего резюме разместили научные деятели и преподаватели. Они открыли или обновили в марте на 40% больше резюме, нежели месяцем ранее.

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