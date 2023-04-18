В Коми два министерства сменят название

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Два министерства в Республике Коми сменят название. Соответствующий указ подписал вчера, 17 апреля, глава региона Владимир Уйба. Он вступит в силу 20 июня, сообщается в документе.

Министерство культуры, туризма и архивного дела будет переименовано в Министерство культуры и архивного дела Коми.

Министерство экономического развития и промышленности будет переименовано в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми.

Функции по туризму будут переданы Министерству экономического развития, промышленности и транспорта.

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