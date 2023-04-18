Житель Коми лишился 180 тысяч рублей при покупке квадроцикла

Фото: Pixabay.

43-летний житель Усинска обратился в полицию и сообщил, что лишился денег при покупке квадроцикла. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

На одном из сайтов мужчина нашел объявление и заказал обратный звонок, после чего с ним связался незнакомец. Он попросил его перевести предоплату, что усинец и сделал. На следующий день лжепродавец вновь позвонил заявителю и убедил его перевести полную сумму.

Злоумышленник отправил трек-код для отслеживания товара. Спустя время потерпевший, решив проверить местонахождение квадроцикла через почтовый идентификатор, обнаружил его отсутствие. Заявитель обратился в компанию по перевозке грузов, где ему сообщили, что трек-код был присвоен, но отправки техники не было. Сотовый телефон лжепродавца был выключен. Мужчина понял, что попал на уловку мошенников и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 180 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хотел вернуть ее домой»: 37-летний сыктывкарец угрожал «взорвать» кафе (подробнее)