Мошенники украли у женщины из Сыктывкара 4,4 миллиона рублей

Фото: Полина Вачнадзе

Мошенники украли у жительницы Сыктывкара 1960 года рождения почти 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине полтора месяца звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Сыктывкарке говорили, что по ее счету проводятся незаконные операции. Для того, чтобы сохранить сбережения, женщине посоветовали перевести деньги на безопасный счет. Сыктывкарка брала кредиты и отправляла деньги злоумышленникам.

– Кроме того, пенсионерка отправила неизвестным крупную сумму, вырученную от продажи квартиры в Кирове, – отметили в МВД.

В общей сложности женщина перевела 4,399 миллиона рублей. Уточняется, что 1,595 миллиона – личные сбережения. Возбуждено уголовное дело.

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