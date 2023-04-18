В Коми выявили 17 случаев заражения кишечной инфекцией в школе

Фото: Нина ЮШКОВА.

Среди учащихся школы №9 в пгт. Краснозатонский зафиксировали групповой очаг острой кишечной инфекции. Данная ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 14 по 17 апреля было выявлено 17 случаев заболевания среди школников. Двое детей находятся в больнице, остальные проходят амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали пробы на пищеблоке школы и из окружающей среды, обследовали контактных и собрали эпиданамнез. У заболевших были выделены норовирусы.

С 14 апреля постановлением заместителя Главного государственного врача по Коми в школе введены ограничительные мероприятия (карантин) до особого распоряжения. В помещениях столовой, кабинетах и местах общего пользования проведена заключительная дезинфекция. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, ученики нескольких младших классов школы №9 в поселке Краснозатонский ушли домой из-за вспышки заболевания. Учителя начали обзванивать родителей с просьбой забрать детей после окончания второго урока.

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