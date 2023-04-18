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За выходные мошенники обокрали 10 жителей Коми при покупке товаров в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 24-летний житель сыктывкарец также пострадал от рук мошенников. Молодой человек решил купить колеса для машины и нашел объявление в одной из соцсетей. Житель Коми перевел более 29 тысяч рублей, но товар так и не получил.

Сыктывкарка перевела 22 тысячи рублей за цифровое пианино. Музыкальный инструмент горожанка не получила, а продавец перестал выходить на связь. Еще одна 59-летняя жительница столицы Коми заплатила 8 тысяч рублей за кресло качалку, которое ей также не доставили.

Кроме того, 28-летняя жительница Усинска решила купить соковыжималку. Она лишилась 3 тысяч рублей. Деньги были списаны после прохождения по ссылке и ввода данных банковской карты. Возбуждены уголовные дела.

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