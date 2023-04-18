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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:31

В Коми рядом с больницей обнаружен труп мужчины

Мужчина ночью вышел из больницы без верхней одежды и замерз
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе Коми трагически оборвалась жизнь местного жителя. Бездыханное тело мужчины было обнаружено в селе Айкино рядом с райбольницей.

Как сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на следователей, 57-летний сельчанин погиб еще 21 марта. Он вышел из больницы без верхней одежды и замерз насмерть.

По заключению экспертизы смерть наступила от переохлаждения организма. До госпитализации мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным.

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