Коми стала одним из лидеров рейтинга самых курящих регионов России

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Коми вошла в топ самых курящих регионов России. Об этом свидетельствуют исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата, которые есть в распоряжении ТАСС. Отмечается, что табачную продукцию в республике употребляют 29,6% взрослого населения.

Самый высокий показатель зафиксирован в Республике Алтай, там курит каждый третий взрослый. А самыми некурящими субъектами страны традиционно являются регионы Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан).

— Доля курящего населения планомерно снижается все последние годы. В допандемийном 2019 году систематически потребляли табачные изделия 23,2% взрослого населения, или около 28,03 млн человек. В 2020 году количество курильщиков сократилось на 7,3%, в 2021 году — на 6,1%,— отмечается в исследовании.

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