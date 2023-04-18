В Коми в 2023 году не будет традиционного очного шествия «Бессмертного полка»

Автор фото: Оберемченко Николай

В Коми, как и по всей России, не будет традиционного очного шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщила депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

По ее словам, желающие почтить память павших и участников ВОВ могут придумать иные формы. Например, выложить фото ветеранов в социальных сетях, распечатать изображения на одежде, приклеить фото на авто.

- Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. Уверена, что праздник будет прекрасный, - цитирует Цунаеву ТАСС.

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