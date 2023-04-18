Мошенники требовали от жителя Коми 18 тысяч рублей за «сломанный» порносайт

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники пытались украсть у 60-летнего жителя Печоры 18 тысяч рублей под предлогом компенсации ущерба за «сломанный» порносайт. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина просматривал порносайт, и спустя некоторое время ему позвонил неизвестный. Собеседник представился владельцем онлайн-платформы и заявил, что печорец сломал ее. Далее звонивший потребовал возместить ущерб в размере 18 тысяч рублей. Однако житель Коми понял, что разговаривает с мошенником, и положил трубку. Далее мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Большую часть этой суммы горожанка взяла в кредит (подробности)