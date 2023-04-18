Жителя Москвы задержали в Коми с тремя килограммами наркотиков

Фото: Нина ЮШКОВА.

В Сыктывдинском районе суд вынес приговор 51-летнему жителю Москвы, который прибыл в Коми и имел при себе 3 килограмма наркотиков. Свою вину он признал - ему назначили семь лет лишения свободы, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года подсудимый устроился в интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Он выполнял все поручения оператора по перевозке закладчиков. Спустя время москвич получил повышение и начал развозить крупные партии наркотиков по территории России самостоятельно.

Одну из таких партий в конце января 2023 года ему было поручено забрать на территории Ярославской области и перевезти в Коми. Попытка оказалась неудачной, поскольку 26 января мужчина, за которым оперативные сотрудники вели наблюдение, был задержан выходящим из лесного массива на 779-м км автодороги «Вятка». При осмотре его автомобиля, а также оборудованных им тайников было изъято 3 килограмма наркотических средств (мефедрон, N-метилэфедрон) и психотропного вещества МДМА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми рядом с больницей обнаружен труп мужчины (подробнее)