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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:11

В Коми наградят пять лучших многодетных семей

Они получат по 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минтуда Коми

Фото: пресс-служба Минтуда Коми

В Коми выбрали пять лучших многодетных семей, их планируют наградить. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

В 2023 году на правительственную премию претендовали 10 многодетных семей. Комиссия выбрала половину из них. Это семьи Коканиных из Прилузского района, Телятинских из Усть-Вымского района, Копыловых из Сысольского района, Быстровых из Княжпогостского района и Поповых из Сыктывкара. Их наградят премией правительства Коми. Каждая семья получит по 100 тысяч рублей.

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